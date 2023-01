Linde Aktie News: DAX Aktie Linde tendiert am Montagvormittag nordwärts

Um 09:22 Uhr sprang die Linde-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 306,90 EUR zu. Bei 307,60 EUR erreichte die Linde-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 307,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Linde-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.969 Stück gehandelt.

Am 25.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 334,70 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,31 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2022 auf bis zu 244,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,78 Prozent würde die Linde-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 334,60 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Linde am 27.10.2022. Das EPS belief sich auf 3,10 USD gegenüber 2,73 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent auf 8.797,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.668,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 16.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Linde veröffentlicht werden.

