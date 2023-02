Linde Aktie News: DAX Aktie Linde tendiert am Vormittag südwärts

Um 09:22 Uhr fiel die Linde-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 300,70 EUR ab. Der Kurs der Linde-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 300,45 EUR nach. Bei 300,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 19.548 Linde-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 334,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.11.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 10,16 Prozent könnte die Linde-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 244,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Linde-Aktie mit einem Verlust von 23,24 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Linde am 27.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte Linde 2,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.797,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.668,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Linde veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Linde-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 07.02.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,07 USD je Linde-Aktie belaufen.

