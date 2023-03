Linde Aktie News: S&P 500 Aktie Linde am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Linde-Aktie stieg im Stuttgart-Handel. Um 09:44 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 328,50 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 25.11.2022 auf bis zu 334,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,76 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 245,20 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Linde-Aktie mit einem Verlust von 33,97 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Linde-Aktie bei 317,50 EUR.

Linde gewährte am 07.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Linde 2,77 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,81 Prozent auf 7.899,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.298,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 12.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Linde veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Linde im Jahr 2023 13,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

Linde-Aktie fester: Linde erhöht Quartalsdividende deutlich

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Wie Experten die Linde-Aktie im Februar einstuften

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: Robert Fischer/Linde AG