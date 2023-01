Linde Aktie News: DAX Aktie Linde gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 04:22 Uhr wies die Linde-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 301,50 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Linde-Aktie bis auf 304,80 EUR. Bei 298,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 430.780 Linde-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 334,70 EUR erreichte der Titel am 25.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Linde-Aktie 9,92 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2022 bei 244,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,57 Prozent würde die Linde-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 334,60 EUR aus.

Linde ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,73 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 8.797,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.668,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Linde am 16.02.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 12,06 USD je Aktie in den Linde-Büchern.

