Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Freitagmittag Verlust reich

Die Linde-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 301,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Linde-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 300,35 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 304,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 175.089 Linde-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 334,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von 9,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 244,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Linde-Aktie derzeit noch 23,48 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Linde-Aktie im Durchschnitt mit 332,67 EUR.

Am 27.10.2022 lud Linde zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,10 USD, nach 2,73 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 8.797,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Linde 7.668,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Linde am 07.02.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Linde rechnen Experten am 07.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 12,07 USD je Aktie in den Linde-Büchern.

