Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Freitagvormittag nahe Nulllinie

Kaum Ausschläge verzeichnete die Linde-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:22 Uhr bei 304,55 EUR. Die Linde-Aktie zog in der Spitze bis auf 304,90 EUR an. In der Spitze büßte die Linde-Aktie bis auf 303,95 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 304,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.604 Linde-Aktien umgesetzt.

Am 25.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 334,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,01 Prozent. Bei 244,00 EUR fiel das Papier am 24.02.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Linde-Aktie 24,82 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Linde-Aktie im Durchschnitt mit 332,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Linde am 27.10.2022. In Sachen EPS wurden 3,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Linde 2,73 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.797,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.668,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Linde wird am 07.02.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 07.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Linde im Jahr 2022 12,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

Analysten sehen bei Linde-Aktie weniger Potenzial

RWE- und Linde-Aktie uneins: RWE bestellt bei Linde Elektrolyseure für Wasserstoffprojekt

Linde-Aktie im Fokus: Linde zieht sich von Frankfurter Börse zurück

