Linde Aktie News: DAX Aktie Linde zieht am Mittag an

Um 12:22 Uhr stieg die Linde-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 301,85 EUR. In der Spitze legte die Linde-Aktie bis auf 302,75 EUR zu. Bei 302,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 158.238 Linde-Aktien gehandelt.

Bei 334,70 EUR erreichte der Titel am 25.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Linde-Aktie liegt somit 9,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 244,00 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Abschläge von 23,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 334,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Linde am 27.10.2022. Das EPS belief sich auf 3,10 USD gegenüber 2,73 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Linde im vergangenen Quartal 8.797,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Linde 7.668,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2023 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Linde-Aktie in Höhe von 12,06 USD im Jahr 2022 aus.

