Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Linde-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 298,85 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Linde-Aktie bis auf 298,85 EUR. Bei 302,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 386.950 Linde-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.11.2022 auf bis zu 334,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Linde-Aktie. Bei 244,00 EUR fiel das Papier am 24.02.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 334,60 EUR je Linde-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Linde am 27.10.2022 vor. In Sachen EPS wurden 3,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Linde 2,73 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.797,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Linde einen Umsatz von 7.668,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Linde am 16.02.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,06 USD je Linde-Aktie belaufen.

