Linde Aktie News: Linde am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Linde-Aktie musste um 04.05.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 298,35 EUR abwärts. Die Linde-Aktie sank bis auf 295,80 EUR. Bei 296,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 354.807 Linde-Aktien den Besitzer.

Bei 309,35 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Linde-Aktie somit 3,56 Prozent niedriger. Am 05.05.2021 gab der Anteilsschein bis auf 235,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Linde-Aktie 26,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Linde-Aktie wird bei 327,33 EUR angegeben.

Am 28.04.2022 hat Linde in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,30 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.211,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.272,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2023-Bilanz auf den 12.05.2023.

In der Linde-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,24 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

