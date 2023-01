Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Mittag im Minusbereich

Um 12:22 Uhr rutschte die Linde-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 290,25 EUR ab. Die Linde-Aktie sank bis auf 288,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 297,90 EUR. Von der Linde-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 330.400 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 334,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.11.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Linde-Aktie derzeit noch 13,28 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 244,00 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Derzeit notiert die Linde-Aktie damit 18,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 334,60 EUR für die Linde-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Linde am 27.10.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,73 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.797,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.668,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2023 terminiert.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,06 USD je Linde-Aktie belaufen.

