Linde Aktie News: DAX Aktie Linde gibt am Nachmittag nach

Die Linde-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 289,40 EUR. Der Kurs der Linde-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 286,40 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 297,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 707.441 Linde-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 334,70 EUR erreichte der Titel am 25.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Linde-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 244,00 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,61 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Linde-Aktie wird bei 334,60 EUR angegeben.

Linde ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.797,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.668,00 USD ausgewiesen worden waren.

Linde wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.02.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Linde ein EPS in Höhe von 12,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

