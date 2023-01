Linde Aktie News: DAX Aktie Linde präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Linde zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 294,70 EUR. Die Linde-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 296,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 290,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 503.281 Linde-Aktien umgesetzt.

Am 25.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 334,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 11,95 Prozent Plus fehlen der Linde-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 244,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 334,60 EUR für die Linde-Aktie aus.

Am 27.10.2022 legte Linde die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,10 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,73 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.797,00 USD – ein Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Linde 7.668,00 USD erwirtschaftet hatte.

Linde dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 07.02.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Linde-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 07.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Linde im Jahr 2022 12,06 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

