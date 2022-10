Linde Aktie News: DAX Aktie Linde reagiert am Vormittag positiv

Um 09:22 Uhr sprang die Linde-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 286,30 EUR zu. Kurzfristig markierte die Linde-Aktie bei 286,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 286,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.415 Linde-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 315,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Linde-Aktie mit einem Kursplus von 9,21 Prozent wieder erreichen. Am 24.02.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Linde-Aktie liegt somit 17,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 320,00 EUR für die Linde-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Linde am 28.07.2022 vor. Linde hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,70 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Linde in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.457,00 USD im Vergleich zu 7.584,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Linde am 27.10.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Linde-Anleger Experten zufolge am 26.10.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 11,92 USD je Linde-Aktie.

Bildquellen: Linde