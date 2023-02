Linde Aktie News: DAX Aktie Linde legt am Nachmittag zu

Um 04:22 Uhr sprang die Linde-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 307,50 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Linde-Aktie sogar auf 310,40 EUR. Mit einem Wert von 301,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Linde-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 855.709 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 334,70 EUR erreichte der Titel am 25.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Linde-Aktie mit einem Kursplus von 8,13 Prozent wieder erreichen. Bei 244,00 EUR fiel das Papier am 24.02.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,02 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 332,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Linde am 27.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte Linde 2,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.797,00 USD – ein Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Linde 7.668,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Linde-Bilanz für Q4 2022 wird am 07.02.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Linde im Jahr 2022 12,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

