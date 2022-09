Linde Aktie News: DAX Aktie Linde kommt am Mittag kaum vom Fleck

Anleger zeigten sich um 12:22 Uhr bei der Linde-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 283,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Linde-Aktie sogar auf 286,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Linde-Aktie bei 283,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 286,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 103.548 Linde-Aktien.

Am 06.06.2022 markierte das Papier bei 315,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Linde-Aktie derzeit noch 10,00 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 244,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2022). Der derzeitige Kurs der Linde-Aktie liegt somit 16,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 320,83 EUR aus.

Am 28.07.2022 äußerte sich Linde zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,10 USD. Im letzten Jahr hatte Linde einen Gewinn von 2,70 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 8.457,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.584,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 15.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Linde-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 11,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

BASF-Aktie tiefer: BASF will elektrische Steamcracker 2023 starten

August 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Linde-Aktie

Linde-Aktie und ExxonMobil-Aktie: Diese beiden Dividendenaristokraten sind die Favoriten der Analysten

