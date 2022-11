Linde Aktie News: DAX Aktie Linde reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Die Linde-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 315,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Linde-Aktie bei 315,35 EUR. Bei 311,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Linde-Aktien beläuft sich auf 264.379 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 315,35 EUR erreichte der Titel am 06.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Linde-Aktie 0,03 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2022 (244,00 EUR). Mit einem Kursverlust von 29,20 Prozent würde die Linde-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Linde-Aktie im Durchschnitt mit 334,60 EUR.

Linde ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,10 USD, nach 2,73 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.797,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.668,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Linde am 16.02.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Linde-Gewinn in Höhe von 12,02 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

Linde-Aktie gefragt: Linde und SLB arbeiten bei Abtrennung und Speicherung von CO2 zusammen

Linde-Aktie etwas höher: Linde wird erneut optimistischer

Ausblick: Linde präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: The Linde Group