Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 311,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Linde-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 310,35 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 313,25 EUR. Von der Linde-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 456.309 Stück gehandelt.

Bei 334,70 EUR erreichte der Titel am 25.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,96 Prozent. Am 24.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 244,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Linde-Aktie ist somit 27,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 317,50 EUR an.

Am 07.02.2023 hat Linde in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 3,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Linde 2,73 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 7.899,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.668,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 12.05.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,24 USD je Aktie in den Linde-Büchern.

