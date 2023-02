Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Freitagvormittag leichter

Die Linde-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 307,85 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Linde-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 307,30 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 307,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.375 Linde-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 334,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Linde-Aktie ist somit 8,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 244,00 EUR fiel das Papier am 24.02.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Linde-Aktie.

Analysten bewerten die Linde-Aktie im Durchschnitt mit 317,50 EUR.

Linde ließ sich am 07.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,73 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Linde 7.899,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.668,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Linde am 12.05.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Linde einen Gewinn von 13,24 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Bildquellen: Robert Fischer/Linde AG