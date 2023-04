Linde Aktie News: S&P 500 Aktie Linde am Montagmittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Linde 324,70 EUR

Die Linde-Aktie musste um 17:35 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 324,35 EUR abwärts. Der Kurs der Linde-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 323,05 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 325,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.855 Linde-Aktien umgesetzt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 317,50 EUR.

Am 07.02.2023 lud Linde zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,77 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.899,00 USD – das entspricht einem Minus von 4,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.298,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2023 erfolgen.

In der Linde-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

