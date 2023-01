Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Vormittag nahezu unbewegt

Zum Vortag unverändert notierte die Linde-Aktie um 09:22 Uhr im XETRA-Handel bei 298,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Linde-Aktie bei 298,70 EUR. Der Kurs der Linde-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 297,50 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 297,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.114 Linde-Aktien.

Am 25.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 334,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,82 Prozent hinzugewinnen. Am 24.02.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 334,60 EUR.

Linde veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,73 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.668,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.797,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.02.2023 dürfte Linde Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.02.2024 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,06 USD je Linde-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

Linde-Aktie in Grün: Deutsche Fonds stemmen sich gegen Linde-Rückzug aus Frankfurt

Linde-Aktie gefragt: Linde hat sich in den USA verstärkt

Analyst: Rheinmetall dürfte nach Delisting von Linde in DAX aufsteigen - Rheinmetall-Aktie legt zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: Linde