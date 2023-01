Linde Aktie News: DAX Aktie Linde behauptet sich am Donnerstagmittag

Kaum Ausschläge verzeichnete die Linde-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:22 Uhr bei 305,00 EUR. Die Linde-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 306,20 EUR aus. Die Linde-Aktie gab in der Spitze bis auf 304,80 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 305,55 EUR. Bisher wurden heute 158.974 Linde-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.11.2022 bei 334,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,87 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2022 Kursverluste bis auf 244,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Linde-Aktie 25,00 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 334,60 EUR.

Linde veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 3,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Linde noch ein Gewinn pro Aktie von 2,73 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.797,00 USD – ein Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Linde 7.668,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Linde-Bilanz für Q4 2022 wird am 07.02.2023 erwartet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 07.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Linde-Aktie in Höhe von 12,06 USD im Jahr 2022 aus.

Bildquellen: Robert Fischer/Linde AG