Linde Aktie News: DAX Aktie Linde macht am Freitagnachmittag Boden gut

Die Linde-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 306,70 EUR. In der Spitze legte die Linde-Aktie bis auf 307,80 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 302,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 476.593 Linde-Aktien umgesetzt.

Am 25.11.2022 markierte das Papier bei 334,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2022 bei 244,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Linde-Aktie bei 330,75 EUR.

Am 27.10.2022 äußerte sich Linde zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte Linde 2,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Linde hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.797,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.668,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Linde-Bilanz für Q4 2022 wird am 07.02.2023 erwartet. Schätzungsweise am 07.02.2024 dürfte Linde die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Linde-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 12,06 USD fest.

