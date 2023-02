Linde Aktie News: DAX Aktie Linde gibt am Dienstagmittag nach

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 311,35 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Linde-Aktie bisher bei 310,40 EUR. Bei 311,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 115.501 Linde-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 334,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Linde-Aktie derzeit noch 6,98 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2022 (244,00 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Linde-Aktie im Durchschnitt mit 317,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Linde am 07.02.2023 vor. Es stand ein EPS von 3,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Linde noch ein Gewinn pro Aktie von 2,77 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.899,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 8.298,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,27 USD je Linde-Aktie.

