Linde-Aktie aktuell: Linde auf grünem Terrain

Zuletzt wies die Linde-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 246,60 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 15.249 Punkten liegt. Der Kurs der Linde-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 247,30 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 247,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 58.943 Linde-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 249,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.05.2021). Bei 160,05 EUR fiel das Papier am 15.05.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,71 EUR für die Linde-Aktie. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,77 USD je Linde-Aktie.

Linde plc ist ein weltweit führender Technologiekonzern, der in den Bereichen Industriegase und Engineering in über 100 Ländern tätig ist. Das Unternehmen produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc.

