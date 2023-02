Linde Aktie News: DAX Aktie Linde zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Die Linde-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:07:12 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 308,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Linde-Aktie bei 311,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 309,30 EUR. Der Tagesumsatz der Linde-Aktie belief sich zuletzt auf 265.672 Aktien.

Am 25.11.2022 markierte das Papier bei 334,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2022 (244,00 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Linde-Aktie 26,58 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 317,50 EUR an.

Am 07.02.2023 äußerte sich Linde zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Linde 2,77 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,81 Prozent auf 7.899,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Linde 8.298,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,28 USD je Aktie in den Linde-Büchern.

