Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Vormittag höher

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Linde zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 309,85 EUR. Die Linde-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 309,85 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 309,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.214 Linde-Aktien umgesetzt.

Am 25.11.2022 markierte das Papier bei 334,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Linde-Aktie ist somit 7,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.02.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Linde-Aktie damit 26,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 317,50 EUR.

Linde gewährte am 07.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,77 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.899,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.298,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Linde wird am 12.05.2023 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,28 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

