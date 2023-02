Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Linde-Aktie musste um 04:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 302,15 EUR abwärts. Der Kurs der Linde-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 298,70 EUR nach. Mit einem Wert von 300,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 854.522 Linde-Aktien umgesetzt.

Am 25.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 334,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Linde-Aktie ist somit 9,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 244,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,83 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 317,50 EUR aus.

Am 07.02.2023 hat Linde in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,81 Prozent auf 7.899,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Linde 8.298,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 12.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Linde ein EPS in Höhe von 13,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

