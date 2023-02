Linde Aktie News: DAX Aktie Linde gibt am Freitagvormittag ab

Um 09:07:08 Uhr fiel die Linde-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 301,25 EUR ab. In der Spitze büßte die Linde-Aktie bis auf 300,20 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 300,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.575 Linde-Aktien umgesetzt.

Am 25.11.2022 markierte das Papier bei 334,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Linde-Aktie damit 9,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 244,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Linde-Aktie derzeit noch 23,46 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 317,50 EUR an.

Linde gewährte am 07.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,77 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,81 Prozent auf 7.899,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8.298,00 USD gelegen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.05.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,29 USD je Linde-Aktie.

