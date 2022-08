Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Mittag mit Abschlägen

Der Linde-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 306,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Linde-Aktie bisher bei 305,55 EUR. Bei 306,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 67.524 Linde-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 315,35 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Linde-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 244,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Linde-Aktie liegt somit 25,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 320,83 EUR an.

Linde gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.457,00 USD – ein Plus von 11,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Linde 7.584,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 15.11.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 11,96 USD je Aktie belaufen.

