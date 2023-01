Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Vormittag mit Einbußen

Die Linde-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 1,3 Prozent auf 303,35 EUR ab. Die Linde-Aktie gab in der Spitze bis auf 303,35 EUR nach. Bei 306,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Linde-Aktien beläuft sich auf 20.671 Stück.

Bei 334,70 EUR markierte der Titel am 25.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Linde-Aktie mit einem Kursplus von 9,37 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2022 Kursverluste bis auf 244,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,32 Prozent würde die Linde-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Linde-Aktie bei 330,75 EUR.

Am 27.10.2022 hat Linde die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Linde in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.797,00 USD im Vergleich zu 7.668,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 07.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 12,05 USD je Linde-Aktie.

