Linde Aktie News: DAX Aktie Linde tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Um 12:22 Uhr ging es für die Linde-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 299,70 EUR. Bei 299,60 EUR markierte die Linde-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 301,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 241.929 Linde-Aktien.

Bei einem Wert von 334,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.11.2022). Der derzeitige Kurs der Linde-Aktie liegt somit 10,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2022 auf bis zu 244,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,83 Prozent.

Analysten bewerten die Linde-Aktie im Durchschnitt mit 330,75 EUR.

Am 27.10.2022 legte Linde die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.797,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.668,00 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Linde rechnen Experten am 07.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Linde-Aktie in Höhe von 12,07 USD im Jahr 2022 aus.

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

DAX-Gründungsmitglied Linde-Aktie gibt nach: Linde-Aktionäre stimmen Rückzug von Frankfurter Börse zu

Linde-Aktie schwächer: Deutsche Bank sieht in Linde-Delisting "bedeutenden Tag" für den DAX

Linde-Aktie in Grün: Deutsche Fonds stemmen sich gegen Linde-Rückzug aus Frankfurt

