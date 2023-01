Linde Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Linde

Der Linde-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 299,05 EUR. In der Spitze fiel die Linde-Aktie bis auf 298,25 EUR. Bei 301,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 519.863 Linde-Aktien den Besitzer.

Am 25.11.2022 markierte das Papier bei 334,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Linde-Aktie somit 10,65 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2022 bei 244,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Linde-Aktie 22,56 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Linde-Aktie bei 334,50 EUR.

Linde gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Linde im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.797,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.668,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Linde am 07.02.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.02.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 12,07 USD je Linde-Aktie.

