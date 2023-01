Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Donnerstagvormittag nahezu unbewegt

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die Linde-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 302,25 EUR. Die Linde-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 302,95 EUR. Die Linde-Aktie gab in der Spitze bis auf 300,20 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 301,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 37.854 Linde-Aktien den Besitzer.

Am 25.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 334,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Linde-Aktie derzeit noch 9,70 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 244,00 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 23,87 Prozent könnte die Linde-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 330,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Linde am 27.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,73 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 8.797,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.668,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.02.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Linde im Jahr 2022 12,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

