Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Linde-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 299,35 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Linde-Aktie bisher bei 301,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 301,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Linde-Aktien beläuft sich auf 377.281 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.11.2022 bei 334,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Linde-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 244,00 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Linde-Aktie mit einem Verlust von 22,68 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 334,50 EUR für die Linde-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Linde am 27.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Linde ein EPS von 2,73 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.797,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.668,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 07.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Linde-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 07.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Linde einen Gewinn von 12,07 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

