Linde Aktie News: DAX Aktie Linde tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Die Linde-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 300,80 EUR. Die Linde-Aktie zog in der Spitze bis auf 301,95 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 301,90 EUR. Der Tagesumsatz der Linde-Aktie belief sich zuletzt auf 656.203 Aktien.

Am 25.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 334,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Linde-Aktie 10,13 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2022 (244,00 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Linde-Aktie derzeit noch 23,28 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 332,67 EUR je Linde-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Linde am 27.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,73 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent auf 8.797,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.668,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Linde am 07.02.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 07.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 12,07 USD je Aktie belaufen.

