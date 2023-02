Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Dienstagvormittag im Minus

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 302,55 EUR. Die Linde-Aktie sank bis auf 301,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 301,00 EUR. Bisher wurden heute 19.768 Linde-Aktien gehandelt.

Am 25.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 334,70 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Linde-Aktie. Bei einem Wert von 244,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2022). Der derzeitige Kurs der Linde-Aktie liegt somit 24,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 317,50 EUR je Linde-Aktie an.

Linde ließ sich am 07.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,77 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,81 Prozent auf 7.899,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8.298,00 USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Linde am 12.05.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Linde im Jahr 2023 13,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

