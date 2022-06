Linde Aktie News: Linde reagiert am Mittag positiv

Die Aktionäre schickten das Papier von Linde nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 21.06.2022 12:22:00 Uhr 1,1 Prozent auf 279,20 EUR. Bei 281,40 EUR erreichte die Linde-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 277,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 180.684 Linde-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 315,35 EUR markierte der Titel am 06.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 11,46 Prozent Plus fehlen der Linde-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.06.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 236,75 EUR. Abschläge von 17,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Linde-Aktie wird bei 326,17 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Linde am 28.04.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.211,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.243,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Linde-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Linde-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,28 USD fest.

