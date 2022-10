Linde Aktie News: DAX Aktie Linde verbilligt sich am Mittag

Die Linde-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 287,65 EUR. In der Spitze büßte die Linde-Aktie bis auf 285,70 EUR ein. Bei 288,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 164.024 Linde-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (315,35 EUR) erklomm das Papier am 06.06.2022. Mit einem Zuwachs von 8,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2022 Kursverluste bis auf 244,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Linde-Aktie 17,89 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Linde-Aktie wird bei 312,50 EUR angegeben.

Linde gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Linde noch ein Gewinn pro Aktie von 2,70 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.457,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.584,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der Linde-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 26.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass Linde im Jahr 2022 11,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

