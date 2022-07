Linde Aktie News: Linde am Vormittag billiger

Die Linde-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 22.07.2022 09:22:00 Uhr um 0,5 Prozent auf 279,40 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Linde-Aktie ging bis auf 278,00 EUR. Bei 278,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.439 Linde-Aktien.

Bei 315,35 EUR erreichte der Titel am 06.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 11,40 Prozent Plus fehlen der Linde-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 244,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,51 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 322,83 EUR aus.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,77 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 8.211,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.243,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Linde-Anleger Experten zufolge am 28.07.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Linde einen Gewinn von 11,92 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

