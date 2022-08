Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Montagmittag Verlust reich

Die Linde-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 296,80 EUR. Das Tagestief markierte die Linde-Aktie bei 295,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 299,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 125.157 Linde-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 315,35 EUR erreichte der Titel am 06.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Linde-Aktie liegt somit 5,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 244,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Linde-Aktie damit 21,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 320,83 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Linde am 28.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent auf 8.457,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.584,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.11.2022 dürfte Linde Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Linde im Jahr 2022 11,96 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Robert Fischer/Linde AG