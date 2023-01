Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Montagmittag mit Verlusten

Um 12:04 Uhr rutschte die Linde-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 299,40 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Linde-Aktie bis auf 298,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 301,35 EUR. Von der Linde-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 118.214 Stück gehandelt.

Am 25.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 334,70 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 244,00 EUR am 24.02.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Linde-Aktie mit einem Verlust von 22,70 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 332,67 EUR je Linde-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Linde am 27.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,73 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Linde im vergangenen Quartal 8.797,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Linde 7.668,00 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Linde am 07.02.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Linde-Anleger Experten zufolge am 07.02.2024 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,07 USD je Linde-Aktie belaufen.

