Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Nachmittag mit Verlusten

Der Linde-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 299,25 EUR. Bei 298,65 EUR markierte die Linde-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 301,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 341.345 Linde-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.11.2022 auf bis zu 334,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Linde-Aktie somit 10,59 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 244,00 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Derzeit notiert die Linde-Aktie damit 22,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 332,67 EUR.

Am 27.10.2022 hat Linde die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 3,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Linde 2,73 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.668,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.797,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Linde am 07.02.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Linde möglicherweise am 07.02.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Linde im Jahr 2022 12,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

