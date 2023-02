Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Nachmittag mit Kursplus

Die Linde-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 314,15 EUR. Kurzfristig markierte die Linde-Aktie bei 314,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 311,15 EUR. Bisher wurden heute 660.855 Linde-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 334,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.11.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2022 bei 244,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Linde-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 317,50 EUR je Linde-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Linde am 07.02.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,16 USD gegenüber 2,77 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.899,00 USD – eine Minderung von 4,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.298,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Linde im Jahr 2023 13,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

