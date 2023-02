Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Vormittag fester

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Linde zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 312,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Linde-Aktie bisher bei 313,10 EUR. Bei 311,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Linde-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.647 Stück gehandelt.

Bei 334,70 EUR erreichte der Titel am 25.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 244,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Linde-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 317,50 EUR.

Am 07.02.2023 äußerte sich Linde zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,77 USD je Aktie vermeldet. Linde hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.899,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.298,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Linde im Jahr 2023 13,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

