Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Nachmittag mit Verlusten

Das Papier von Linde befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 298,85 EUR ab. In der Spitze büßte die Linde-Aktie bis auf 297,70 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 300,30 EUR. Von der Linde-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 450.317 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.11.2022 bei 334,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,71 Prozent könnte die Linde-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2022 auf bis zu 244,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,48 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 332,67 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Linde am 27.10.2022. Linde hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,73 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.797,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Linde einen Umsatz von 7.668,00 USD eingefahren.

Die Linde-Bilanz für Q4 2022 wird am 07.02.2023 erwartet. Schätzungsweise am 07.02.2024 dürfte Linde die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Linde ein EPS in Höhe von 12,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

Erste Schätzungen: Linde informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Goldman Sachs: 20 Aktien mit deutlichem Aufwärtspotenzial für langfristige Anleger

Das waren die größten Übernahmen der DAX-Konzerne in den vergangenen 10 Jahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: Linde