Linde Aktie News: DAX Aktie Linde gibt am Vormittag nach

Die Linde-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 299,75 EUR abwärts. Die Linde-Aktie sank bis auf 299,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 300,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.924 Linde-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 334,70 EUR erreichte der Titel am 25.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Linde-Aktie liegt somit 10,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 244,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Linde-Aktie liegt somit 22,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Linde-Aktie bei 332,67 EUR.

Am 27.10.2022 hat Linde in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,73 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 8.797,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Linde 7.668,00 USD umgesetzt.

Am 07.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Linde.

Experten taxieren den Linde-Gewinn für das Jahr 2022 auf 12,07 USD je Aktie.

