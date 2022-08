Linde Aktie News: DAX Aktie Linde steigt am Nachmittag

Um 04:22 Uhr sprang die Linde-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 297,50 EUR zu. Die Linde-Aktie zog in der Spitze bis auf 298,40 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 298,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 222.719 Linde-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 315,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.06.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Linde-Aktie 5,66 Prozent zulegen. Am 24.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 244,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,93 Prozent würde die Linde-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 320,83 EUR für die Linde-Aktie aus.

Linde ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Linde ein EPS von 2,70 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 8.457,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Linde 7.584,00 USD umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Linde wird am 15.11.2022 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Linde-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 11,96 USD fest.

Redaktion finanzen.net

