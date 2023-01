Linde Aktie News: DAX Aktie Linde tendiert am Mittag seitwärts

Zum Vortag unverändert notierte die Linde-Aktie um 12:22 Uhr im XETRA-Handel bei 299,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Linde-Aktie sogar auf 300,85 EUR. Das Tagestief markierte die Linde-Aktie bei 298,45 EUR. Bei 300,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 170.155 Linde-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 334,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.11.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Linde-Aktie somit 10,61 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 244,00 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Abschläge von 22,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Linde-Aktie bei 332,67 EUR.

Linde veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,73 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 8.797,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.668,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 07.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Linde veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Linde rechnen Experten am 07.02.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Linde-Gewinn in Höhe von 12,07 USD je Aktie aus.

