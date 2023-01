Linde Aktie News: DAX Aktie Linde gewinnt am Vormittag an Boden

Die Linde-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 300,75 EUR. In der Spitze gewann die Linde-Aktie bis auf 300,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 300,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.980 Linde-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (334,70 EUR) erklomm das Papier am 25.11.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Linde-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2022 auf bis zu 244,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Linde-Aktie damit 23,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 332,67 EUR.

Am 27.10.2022 hat Linde in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.668,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.797,00 USD ausgewiesen.

Linde dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 07.02.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Linde rechnen Experten am 07.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Linde einen Gewinn von 12,07 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

