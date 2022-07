Linde Aktie News: Linde verteuert sich am Dienstagmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Linde nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 26.07.2022 12:22:00 Uhr 0,5 Prozent auf 281,50 EUR. Die Linde-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 282,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 279,35 EUR. Bisher wurden heute 141.653 Linde-Aktien gehandelt.

Am 06.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 315,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Linde-Aktie 10,73 Prozent zulegen. Am 24.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 244,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,37 Prozent würde die Linde-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 322,83 EUR für die Linde-Aktie.

Linde ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Linde hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,77 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,49 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.211,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.243,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet. Linde dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 28.07.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,92 USD je Aktie in den Linde-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Linde